О нас

Посол России в США: Запад пытается расшатать ситуацию на постсоветском пространстве

Посол России в США: Запад пытается расшатать ситуацию на постсоветском пространстве Ситуация в Украине показывает "неугомонные попытки" Запада расшатать ситуацию на постсоветском пространстве.
В регионе
20 июля 2024 г. 01:59
Посол России в США: Запад пытается расшатать ситуацию на постсоветском пространстве

Ситуация в Украине показывает "неугомонные попытки" Запада расшатать ситуацию на постсоветском пространстве.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института.

По его словам, это показательный пример того, насколько отчаянно "мировой гегемон" бьется за сохранение своего доминирования и возможность навязывать международному сообществу однополярную модель.

"Мировое большинство ясно понимает, что неоколониальная практика западников не приводит ни к чему хорошему. Печальное тому подтверждение - силовые методы решения вопросов агрессивным меньшинством во главе с США в ряде стран мира - Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, государствах Азии и Африки", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın ABŞ-dəki səfiri: Qərb postsovet məkanında vəziyyəti pozmağa çalışır

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi