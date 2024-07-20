Посол России в США: Запад пытается расшатать ситуацию на постсоветском пространстве

Ситуация в Украине показывает "неугомонные попытки" Запада расшатать ситуацию на постсоветском пространстве.

Ситуация в Украине показывает "неугомонные попытки" Запада расшатать ситуацию на постсоветском пространстве.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института.

По его словам, это показательный пример того, насколько отчаянно "мировой гегемон" бьется за сохранение своего доминирования и возможность навязывать международному сообществу однополярную модель.

"Мировое большинство ясно понимает, что неоколониальная практика западников не приводит ни к чему хорошему. Печальное тому подтверждение - силовые методы решения вопросов агрессивным меньшинством во главе с США в ряде стран мира - Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, государствах Азии и Африки", - отметил он.