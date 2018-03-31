Посол России в США: Американские спецслужбы пытаются завербовать высылаемых российских дипломатов

© Анатолий Антонов

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Американские спецслужбы в последние дни резко активизировали попытки завербовать российских дипломатов, в особенности тех, кого высылают из страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов журналистам.

"В последние дни резко активизировались специальные службы США в отношении, в первую очередь, уезжающих наших товарищей. Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые пытаются установить неформальные, если говорить дипломатично, отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну", - заявил А.Антонов.

Он отметил, что "это не единичные случаи". "И я вынужден сообщать об этих случаях в Москву", - подчеркнул посол.