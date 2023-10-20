Посол РФ: Те, кто распространяет антироссийские заявления в Армении, должны дать разъяснения

Авторы противоречивых заявлений, касающихся армяно-российских отношений, должны дать разъяснения, чтобы всем было понятно.

Авторы противоречивых заявлений, касающихся армяно-российских отношений, должны дать разъяснения, чтобы всем было понятно.

Как передает Report, об этом сказал посол России в Армении Сергей Копыркин.

Говоря о получившей новый импульс в последние месяцы антироссийской риторике в Армении, посол выразил недоумение по поводу того, что люди, которые обвиняют Россию в преследовании корыстных целей, антиармянских сговорах, не усматривают логического противоречия между своими словами и тем, что происходит на самом деле. Достаточно посмотреть, как развиваются экономические связи между двумя странами – российско-армянский торговый оборот в прошлом году составил $5 млрд, а в этом году он растет еще большими темпами.

"Для России Южный Кавказ – это часть нашего большого дома, потому что действительно от этого очень многое зависит, и это жизненно важный регион. Понятно, у России есть свои интересы, и она будет их реализовывать, осуществлять, но я абсолютно убежден, что один из важнейших, ключевых интересов Российской Федерации в том, чтобы регион был спокойным, чтобы здесь не было военной эскалации, и чтобы здесь действительно создавались условия для того, чтобы регион мог жить стабильно и экономически плодотворно", - заключил Копыркин.