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    Посол России: Мы не потребуем охлаждения или же прекращения отношений между Турцией и ЕС

    Андрей Карлов: Решение вопроса полностью зависит от Анкары

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Россия ни при каких обстоятельствах не потребует от официальной Анкары охлаждения или же прекращения отношений между Турцией и Евросоюзом".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом, оценивая отношения между двумя странами, заявил посол России в Турции Андрей Карлов.

    "Китай и Казахстан заявляют о желании видеть Турцию в членстве Шанхайской организации сотрудничества. Решение вопроса полностью зависит от Анкары. В период членства в Шанхайской организации сотрудничества, мы, будучи Россией, не потребуем от Турции охлаждения или же прекращения отношений между Турцией и Евросоюзом", - подчеркнул посол.

    Напомним, что 5-6 декабря ожидается официальный визит в Россию премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. А 1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится с визитом в Турцию.

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