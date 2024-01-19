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Посол РФ: Вопрос о выводе российской базы из Армении не стоит

Посол РФ: Вопрос о выводе российской базы из Армении не стоит Вопрос о выводе российской военной базы из Армении не стоит.
В регионе
19 января 2024 г. 09:37
Посол РФ: Вопрос о выводе российской базы из Армении не стоит

Вопрос о выводе российской военной базы из Армении не стоит.

Как передает Report, об этом заявил российским СМИ посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"Мне о таких сигналах неизвестно. Я ориентируюсь на те официальные заявления, которые делались с армянской стороны, в частности, о том, что вопрос о выводе базы не стоит. С российской стороны тоже такого рода сигналов не поступало", - отметил он.

Напомним, 102-я российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном от 1995 года. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.

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Версия на английском языке Russian envoy: No question of withdrawing Russian base from Armenia
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Rusiya bazasının Ermənistandan çıxarılması gündəmdə deyil”

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