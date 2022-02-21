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Посол РФ в США: Россию беспокоит накачка Украины оружием

Посол РФ в США: Россию беспокоит накачка Украины оружием Москва обеспокоена тем, что Запад продолжает поставки Киеву вооружений, они могут попасть в руки радикалов и неонацистов.
В регионе
21 февраля 2022 г. 08:40
Посол РФ в США: Россию беспокоит накачка Украины оружием

Москва обеспокоена тем, что Запад продолжает поставки Киеву вооружений, они могут попасть в руки радикалов и неонацистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов после интервью телеканалу CBS.

"Нас беспокоит беспрецедентная накачка Украины вооружениями. Каждый день в Киеве приземляются самолеты с противотанковыми комплексами, гранатометами, стрелковым оружием. Страшно представить, что произойдет, если оно попадет в руки сумасшедших радикалов и неонацистов", - подчеркнул дипломат, его слова приводятся в Facebook посольства.

"Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. Россия не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон или Киев. Американцы и украинцы не являются нашими врагами", - также отметил Антонов.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynanın silahlanmasından narahatdır

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