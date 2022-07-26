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Посол РФ в Афинах: Отношения с Грецией полностью разрушены

Посол РФ в Афинах: Отношения с Грецией полностью разрушены Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что в настоящий момент отношения Москвы и Афин полностью разрушены, сотрудничество и контакты отсутствуют.
В регионе
26 июля 2022 г. 12:48
Посол РФ в Афинах: Отношения с Грецией полностью разрушены

Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что в настоящий момент отношения Москвы и Афин полностью разрушены, сотрудничество и контакты отсутствуют.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"С конца февраля у нас полностью разрушены двухсторонние отношения, их больше нет", - сказал Маслов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, с греческой стороной "нет никакого сотрудничества, нет контактов".

"Словом, буквально за считаные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двухсторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий", - сказал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Afinadakı səfiri: “Yunanıstanla münasibətlər tamamilə pozulub”
Версия на английском языке Russian Ambassador to Athens: Relations with Greece are completely destroyed

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