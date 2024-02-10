Посол РФ: Санкции США осложняют торговлю между Россией и Турцией

В настоящее время торговля между Россией и Турцией значительно осложнена из-за американских санкций.

В настоящее время торговля между Россией и Турцией значительно осложнена из-за американских санкций.

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, ужесточение санкционного режима создало серьезные трудности в торговле, и это добавило дипломатам работы.

"Этим всем приходится заниматься помимо, разумеется, текущей работы по обеспечению делегационного обмена, защиты прав и интересов наших граждан, их консульского обслуживания", - сказал он.