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Посол РФ: Санкции США осложняют торговлю между Россией и Турцией

Посол РФ: Санкции США осложняют торговлю между Россией и Турцией В настоящее время торговля между Россией и Турцией значительно осложнена из-за американских санкций.
В регионе
10 февраля 2024 г. 09:43
Посол РФ: Санкции США осложняют торговлю между Россией и Турцией

В настоящее время торговля между Россией и Турцией значительно осложнена из-за американских санкций.

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, ужесточение санкционного режима создало серьезные трудности в торговле, и это добавило дипломатам работы.

"Этим всем приходится заниматься помимо, разумеется, текущей работы по обеспечению делегационного обмена, защиты прав и интересов наших граждан, их консульского обслуживания", - сказал он.

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Версия на английском языке Russian envoy: US sanctions complicate trade between Russia and Türkiye
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfiri: "Türkiyə ilə ticarət xeyli mürəkkəbləşib"

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