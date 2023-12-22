Посол РФ: Россия и Армения обсуждают новые соглашения в сфере военно-технического сотрудничества

Россия и Армения обсуждают новые соглашения в сфере военно-технического сотрудничества.

Россия и Армения обсуждают новые соглашения в сфере военно-технического сотрудничества.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Обсуждаются также и новые соглашения между нашими странами в области военно-технического сотрудничества. По некоторым отдельным контрактам действительно есть вопросы, связанные с обязательствами российских предприятий по выполнению государственного оборонного заказа, но это рабочие моменты, которые решаются в диалоге профильных ведомств России и Армении", - отметил он.

Посол также отметил, что все почти все заключенные между Россией и Арменией контракты в сфере военно-технического сотрудничества выполнены в срок.

Ранее в Ереване сообщали, что пока не получили из РФ уже оплаченное вооружение, но готовы решить данный вопрос в атмосфере партнерства. Власти Армении также заявили, что намерены диверсифицировать закупки вооружения.