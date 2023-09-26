Посол РФ призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон воздержаться от инсинуаций, ведущих к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон воздержаться от инсинуаций, ведущих к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении.

Как передает Report, об этом сообщает news.am.

"Подобные инсинуации официальных лиц США возмутительны. Американцы, по сути, повторяют неконструктивные публичные заявления некоторых армянских политиков, которые пытаются снять с себя ответственность за собственные неудачи во внутренней и внешней политике", - отметил дипломат, комментируя утверждения представителей администрации США о том, что РФ является ненадежным партнером по безопасности для Армении.

По его словам, Россия была и остается надежным союзником Армении.

"Мы призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, ведущих к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Подобные обвинения лишь свидетельствуют о том, что целью США и их союзников является не нормализация ситуации и обеспечение мирного развития Южного Кавказа, а нанесение стратегического ущерба России", - почеркнул он.