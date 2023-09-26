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Посол РФ призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении

Посол РФ призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон воздержаться от инсинуаций, ведущих к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении.
В регионе
26 сентября 2023 г. 10:05
Посол РФ призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон воздержаться от инсинуаций, ведущих к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении.

Как передает Report, об этом сообщает news.am.

"Подобные инсинуации официальных лиц США возмутительны. Американцы, по сути, повторяют неконструктивные публичные заявления некоторых армянских политиков, которые пытаются снять с себя ответственность за собственные неудачи во внутренней и внешней политике", - отметил дипломат, комментируя утверждения представителей администрации США о том, что РФ является ненадежным партнером по безопасности для Армении.

По его словам, Россия была и остается надежным союзником Армении.

"Мы призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, ведущих к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Подобные обвинения лишь свидетельствуют о том, что целью США и их союзников является не нормализация ситуации и обеспечение мирного развития Южного Кавказа, а нанесение стратегического ущерба России", - почеркнул он.

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Версия на английском языке Russian Ambassador urges US not to fuel anti-Russian sentiments in Armenia
Версия на азербайджанском языке Səfir: "ABŞ-ı Ermənistanda anti-Rusiya ovqatını artırmaqdan çəkinməyə çağırırıq"

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