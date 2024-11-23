Посол РФ: Отношения России и Армении переживают непростой этап

Отношения России и Армении сталкиваются с многочисленными вызовами и переживают непростой этап.

Отношения России и Армении сталкиваются с многочисленными вызовами и переживают непростой этап.

Как передает Report, об этом посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил на встрече со студентами Российско-Армянского (Славянского) Университета.

"Сегодня, перед лицом многочисленных вызовов, наши отношения переживают непростой этап...", - отметил посол.

Ранее посол РФ Сергей Копыркин высказал мнение, что дружба между Арменией и Россией должна крепнуть перед лицом вызовов, которые стоят между двумя странами.