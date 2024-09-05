Посол РФ: Миссия ЕС в Армении занимается сбором разведданных

Миссия Евросоюза, которая работает на армяно-азербайджанской границе, под видом мониторинга занимается сбором разведывательных данных для противодействия России, Азербайджану и Ирану.

Миссия Евросоюза, которая работает на армяно-азербайджанской границе, под видом мониторинга занимается сбором разведывательных данных для противодействия России, Азербайджану и Ирану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью общественно-политическому изданию "Союзники. ОДКБ".

По его словам, судьбу Южного Кавказа должны определять исключительно страны региона и соседние государства-партнеры.

"Никто извне мир и процветание в наш общий дом не принесет. Если говорить о задачах по обеспечению долгосрочной региональной безопасности, стабильности и социально-экономического развития, то им совершенно не соответствуют планы коллективного Запада по милитаризации региона и расширению в нем военно-политического влияния ЕС и НАТО", - отметил Копыркин.