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Посол РФ: Миссия ЕС в Армении занимается сбором разведданных

Посол РФ: Миссия ЕС в Армении занимается сбором разведданных Миссия Евросоюза, которая работает на армяно-азербайджанской границе, под видом мониторинга занимается сбором разведывательных данных для противодействия России, Азербайджану и Ирану.
В регионе
5 сентября 2024 г. 11:54
Посол РФ: Миссия ЕС в Армении занимается сбором разведданных

Миссия Евросоюза, которая работает на армяно-азербайджанской границе, под видом мониторинга занимается сбором разведывательных данных для противодействия России, Азербайджану и Ирану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью общественно-политическому изданию "Союзники. ОДКБ".

По его словам, судьбу Южного Кавказа должны определять исключительно страны региона и соседние государства-партнеры.

"Никто извне мир и процветание в наш общий дом не принесет. Если говорить о задачах по обеспечению долгосрочной региональной безопасности, стабильности и социально-экономического развития, то им совершенно не соответствуют планы коллективного Запада по милитаризации региона и расширению в нем военно-политического влияния ЕС и НАТО", - отметил Копыркин.

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