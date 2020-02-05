Посол: Иран интересуется российской военной техникой

Официальный Тегеран проявляет интерес к российской военной технике.

Как передает Report, об этом в интервью РИА "Новости" сообщил посол России в Иране Леван Джагарян.

"Да, есть, конечно, потому что наша военная техника считается по праву лучшей в мире и самой недорогой в мире", - сказал посол, говоря о заинтересованности иранской стороны в российской военной технике, однако не уточнил в какой конкретно.

В то же время он напомнил, что в области военно-технического сотрудничества с Тегераном Москва придерживается наложенных на Иран ограничений в соответствии с международным правом – в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231.

"Но эти ограничения имеют временной характер – до октября 2020 года", - добавил Л.Джагарян.

Комментируя возможность приобретения Ираном российских зенитно-ракетных комплексов С-400, глава российской дипмиссии указал, что Тегерану самому принимать решение по этому вопросу.

В свою очередь директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подтвердил РИА "Новости" данную информацию.

"За ответом на этот вопрос лучше обратиться в Министерство обороны Российской Федерации. Насколько нам известно, иранские партнеры с запросами по поводу продажи С-400 пока к нам не обращались", - заявил В.Ермаков.