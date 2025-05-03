Посол РФ: Армению не должны использовать в качестве "второго" фронта против России

Посол РФ: Армению не должны использовать в качестве "второго" фронта против России

Надеемся, что наши армянские союзники не позволят русофобским силам на Западе использовать свою прекрасную страну в качестве "второго фронта" в противостоянии с Россией в регионе и не поставят под угрозу свое участие в стремительно развивающихся процессах евразийской интеграции.

Как передает Report , об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью газете 168 Jam.

По его словам, как суверенное государство, Армения, безусловно, имеет право развивать отношения с любыми партнёрами.

Касаясь ситуации на Южном Кавказе, дипломат отметил:

"Российская сторона неоднократно подчёркивала, что судьбу и будущее Южного Кавказа должны определять страны региона и их соседи. Ключом к процветанию и стабильности на Южном Кавказе является инклюзивный диалог, поиск взаимоприемлемых решений по возникающим проблемам и нейтрализация попыток внешних сил вовлечь регион в геополитические схемы. Исходя из этого понимания, мы активно поддержали создание платформы регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, Иран, Турция). Уже состоялось два заседания на уровне министров иностранных дел. Следующие встречи, по согласованию сторон, должны пройти в Ереване и Баку. В этой же рамке, по мере созревания условий, вполне возможно обсуждение вопросов региональной безопасности".

Сергей Копыркин подчеркнул, что Москва готова прилагать все усилия для содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном:

"Россия приветствовала прогресс в согласовании текста мирного договора, выразила готовность поддерживать мирный процесс и помочь сторонам в решении остающихся спорных вопросов в форматах и объемах, которые они сами определят. Мы всегда готовы предоставить нашу площадку для заключительного этапа подписания мирного соглашения, открытия транспортных коммуникаций в регионе, проведения делимитации и демаркации госграницы, обсуждения гуманитарных и других вопросов. Нам не нужно изобретать ничего нового — уже существует формат взаимодействия между Россией, Арменией и Азербайджаном на высшем уровне, в рамках которого за 2020–2022 годы сформирован комплекс всесторонних заявлений. По решению лидеров в январе 2021 года была создана трёхсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров, целью которой является разблокировка экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе".