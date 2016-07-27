Посол прокомментировал вопрос задержки крупнотоннажных грузовых машин на турецко-грузинской границе

Тбилиси. 27 июля. REPORT.AZ/ "Введение в Турции чрезвычайного положения вызвало задержки в таможенно-пропускных пунктах".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на прошедшей пресс-конференции заявил посол Турции в Грузии Зеки Левент Гемрюкчу, комментируя вопрос о возникновении очередей крупнотоннажных грузовых машин на таможенно-пропускном пункте Сарп.

По его словам, на данный момент паспортные проверки на таможенно-пропускных пунктах проводятся более строго: "Проблема также связана с летним сезоном. Главная же причина заключается в том, что данный таможенно-пропускной пункт не в состоянии принимать такого большого количества грузовых машин".

Как считает Зеки Левент Гемрюкчу, от возникшей ситуации в наибольшей степени пострадала сама Турция.