Посол: При необходимости США готовы к альтернативным действиям против России

США предпочитают путь дипломатии и переговоров, однако также готовятся к альтернативным действиям, если в таковых будет необходимость

США предпочитают путь дипломатии и переговоров, однако также готовятся к альтернативным действиям, если в таковых будет необходимость.

Как передает Report, об этом сказал посол США в России Джон Салливан сегодня в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что США и партнеры готовы предпринять необходимые меры, если Россия предпримет военное действия в отношении Украины.

В частности, отвечая на вопрос журналиста, посол подчеркнул, что принятие санкций против Россию - это один и не единственный из ответов мирового сообщества. При этом, он напомнил, что это не первый раз, когда против России предпринимаются санкции.

Посол Салливан также подчеркнул, что в целом отношения между странами очень важны.