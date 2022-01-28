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Посол: При необходимости США готовы к альтернативным действиям против России

Посол: При необходимости США готовы к альтернативным действиям против России США предпочитают путь дипломатии и переговоров, однако также готовятся к альтернативным действиям, если в таковых будет необходимость
В регионе
28 января 2022 г. 14:51
Посол: При необходимости США готовы к альтернативным действиям против России

США предпочитают путь дипломатии и переговоров, однако также готовятся к альтернативным действиям, если в таковых будет необходимость.

Как передает Report, об этом сказал посол США в России Джон Салливан сегодня в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что США и партнеры готовы предпринять необходимые меры, если Россия предпримет военное действия в отношении Украины.

В частности, отвечая на вопрос журналиста, посол подчеркнул, что принятие санкций против Россию - это один и не единственный из ответов мирового сообщества. При этом, он напомнил, что это не первый раз, когда против России предпринимаются санкции.

Посол Салливан также подчеркнул, что в целом отношения между странами очень важны.

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Версия на английском языке Envoy: US ready for alternative actions against Russia, if necessary

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