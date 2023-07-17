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Посол Польши вызван в МИД Грузии в связи со скандалом вокруг Саакашвили

Посол Польши вызван в МИД Грузии в связи со скандалом вокруг Саакашвили Посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич в эти минуты находится в министерстве иностранных дел страны в связи с инцидентом с участием польского врача, который незаконно пытался вынести от осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили его биоматериал.
В регионе
17 июля 2023 г. 10:46
Посол Польши вызван в МИД Грузии в связи со скандалом вокруг Саакашвили

Посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич в эти минуты находится в министерстве иностранных дел страны в связи с инцидентом с участием польского врача, который незаконно пытался вынести от осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили его биоматериал.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в пятницу, 14 июля, сообщила, что во время осмотра Саакашвили 12 июля один из польских врачей пытался тайно вынести биоматериал, взятый у Саакашвили, в своем ботинке.

Ранее глава Минюста Рати Брегадзе обратился к МИД Грузии с просьбой выслушать позицию посольства в связи с инцидентом. По информации Брегадзе, посольство Польши было подключено к процессу приезда врачей и дало им рекомендации.

Как отметил глава Минюста, сам польский врач подтвердил факт помещения образца, взятого у осужденного, в носок.

Пока официально комментария или заявления посла Польши в Грузии не было.

Сообщается, что с момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.

На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований.

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