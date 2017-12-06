Посол Палестины: Если Трамп признает Иерусалим как столицу Израиля, то это подорвет все мирные усилия

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Если новость о том, что президент США Трамп собирается признать Иерусалим как столицу Израиля, материализуется, это стало бы беспрецедентным катаклизматическим заявлением, незаконным и противоречащим международному праву". Об этом Report заявил посол Государства Палестина в Азербайджане Насер Абдул Керим.

Посол подчеркнул, что в случае принятия подобного решения, оно "подорвет все мирные усилия и окажет серьезное воздействие на мир и стабильность в более широком мире".

По его словам, оно станет "подарком экстремистам, вознаграждением для оккупирующей колониальной державы, постоянно игнорирующей международное право, резолюции ООН и права человека с полной безнаказанностью".

"Аль-Кудс (Восточный Иерусалим) - священный город для мусульман, христиан и евреев. Это уникальное место в Исламе и для сердца миллионов мусульман, обращающих свои лица в этом направлении в ходе молитвы, то же самое относится к миллионам христиан в разных частях мира. Надеюсь, что президент Трамп не примет это решение ради мира и человечества", - заявил посол.

Напомним, по сообщениям американских СМИ, сегодня президент США Дональд Трамп намерен сделать заявление касательно признания Иерусалима столицей Израиля.

Министр разведки Израиля Исраэль Кац приветствовал намерение Трампа признать Иерусалим столицей страны.