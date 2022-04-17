Посол: Оружие из США в Украину поставляют каждый день

"Военная помощь США Украине будет продолжена".

"Военная помощь США Украине будет продолжена".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила посол Киева в США Оксана Маркарова.

"Я уверена, что, несмотря на угрозы и требования России приостановить поставки тяжелых вооружений, позиция Вашингтона не изменится. США каждый день отправляет оружие в Украину. Ожидаем, что в ближайшее время увидим подготовку нового пакета санкций", - сказала она.

Она заверила, что поддержка США выражается не только в словах, но и реализуется в конкретных формах. В частности, это поставка оружия и другой оборонной помощи, обеспечение финансовой, энергетической и другой поддержки, а также введение санкций.

16 апреля Белый дом сообщил, что первая партия новой военной помощи доставлена ​​из США в Украину в рамках пакета на 800 млн долларов.

Напомним, что Россия предупредила все страны, отправляющие оружие Украине, что это может иметь непредвиденные последствия.