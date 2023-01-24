Посол Нидерландов вызван в МИД Турции после сожжения Корана в Гааге

МИД Турции вызвал посла Нидерландов в связи с сожжением Корана в Гааге.

МИД Турции вызвал посла Нидерландов в связи с сожжением Корана в Гааге.

Об этом передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что турецкая сторона осуждает подобные провокационной акции.

"Посол Нидерландов в Анкаре был вызван в МИД Турции, ему выражены жесткие протест и осуждение этого подлого и отвратительного деяния. Мы потребовали, чтобы Нидерланды не допускали подобных акций", - говорится в заявлении.

Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в минувшую субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.