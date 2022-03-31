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Посол: Невыполнение Арменией условий трехстороннего заявления является препятствием на пути к миру

Посол: Невыполнение Арменией условий трехстороннего заявления является препятствием на пути к миру Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий по его просьбе.
В регионе
31 марта 2022 г. 20:54
Посол: Невыполнение Арменией условий трехстороннего заявления является препятствием на пути к миру

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий по его просьбе.

Как сообщает российской бюро Report, Полад Бюльбюльоглу, поздравив коллегу с назначением, пожелал ей успехов в дипломатической деятельности и проинформировал о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Российской Федерации.

Полад Бюльбюльоглу, предоставив послу Молдовы подробную информацию о постконфликтном периоде и исполнении положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, с сожалением отметил, что четвертый пункт документа до сих пор не выполнен Арменией. Посол добавил, что это является основным препятствием для обеспечения устойчивого мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: “Ermənistanın üçtərəfli bəyanatın şərtini yerinə yetirməməsi sülhə əngəldir”

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