Посол: Невыполнение Арменией условий трехстороннего заявления является препятствием на пути к миру

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий по его просьбе.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий по его просьбе.

Как сообщает российской бюро Report, Полад Бюльбюльоглу, поздравив коллегу с назначением, пожелал ей успехов в дипломатической деятельности и проинформировал о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Российской Федерации.

Полад Бюльбюльоглу, предоставив послу Молдовы подробную информацию о постконфликтном периоде и исполнении положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, с сожалением отметил, что четвертый пункт документа до сих пор не выполнен Арменией. Посол добавил, что это является основным препятствием для обеспечения устойчивого мира в регионе.