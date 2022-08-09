Посол назвал дату запуска завода по производству БПЛА "Байрактар" в Украине

Завод по производству ударных беспилотников "Байрактар" может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года.

Завод по производству ударных беспилотников "Байрактар" может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Само строительство завода может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце", - заявил посол.

Он также добавил, что несмотря на процесс ратификации соглашения по заводу в Верховной раде, Baykar Makina уже начинает подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.

"Конечно, есть некоторые нюансы, связанные с завозом определенного оборудования, но это технические детали. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе", - отметил Боднар.

Напомним, ранее Боднар в интервью РБК-Украина заявил, что правительство утвердило двустороннее соглашение по строительству завода "Байрактаров" в Украине и направило его в парламент на ратификацию.

Также он отмечал, что Baykar Makina уже приобрела земельный участок в Украине, разработала проект самого завода и готова реализовать его до конца.