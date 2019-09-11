Посол назвал число умерших в 2019 году в Турции российских туристов.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил- с начала туристического сезона в 2019 году на юге Турции умерли 88 российских туристов. По его словам, число летальных исходов увеличилось по сравнению с прошлым годом, что связано с общим увеличением потока российских туристов в Турции.

"По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России", - заявил Ерхов.

Он уточнил, что в 2018 году Турцию посетили около 6 млн россиян, в этом году ожидается рост данного показателя.

Посол России отметил, что чаще всего летальные исходы происходят в результате обострения сердечно-сосудистых заболеваний на фоне изменения погодно-климатических условий.

"Речь идёт о людях преклонного возраста... Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое", - уточнил он.

Кроме того, Ерхов сообщил, что в Турции в последнее время участились случаи ДТП с туристическими автобусами, которые приводят к смертельным исходам.

Посол призвал россиян соблюдать правила дорожного движения и пользоваться услугами трансфера и приобретать экскурсии только у проверенных туркомпаний и избегать сомнительных предложений.

Среди других причин высокой смертности туристов из России он назвал злоупотребление алкоголем и игнорирование элементарных норм безопасности.