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    Посол: Мы ведем переговоры с грузинской стороной для приостановки деятельности в Грузии "школ Гюлена"

    В последние дни наблюдается значительный рост иностранных инвестиций

    Тбилиси. 27 июля. REPORT.AZ/ Вслед за Азербайджаном, в соседней Грузии также могут приостановить деятельность учебных заведений, имеющих связь с Фетхуллахом Гюленом ("школ Гюлена").  

    Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report на пресс-конференции в Тбилиси заявил посол Турции в Грузии Зеки Левент Гемрюкчу. 

    "Мы ведем переговоры с грузинской стороной по данному вопросу. Однако, предоставлять на нынешнем этапе прессе дополнительную информацию о деталях было бы не правильно", - сказал посол. 

    Затронув многие вопросы, посол также прокомментировал публикации, в которых отмечается, что последние события приведут к развалу турецкой экономики: "Мы не согласны с тем, что переживаемые в нашей стране события отрицательно скажутся как на экономической ситуации Турции, так и региона. Наоборот, в последние дни наблюдается значительный рост иностранных инвестиций, что создает почву для оптимистических прогнозов на будущее". 

    Левент Гемрюкчу призвал грузинских и других партнеров не беспокоиться, заявив, что в настоящее время жизнь в его стране течет в нормальном русле. Он отметил, что туристы из Грузии и других стран могут спокойно посещать Турцию: "Как подчеркнули в своих выступлениях президент Турции, премьер-министр и министр туризма, в настоящее время как в крупных городах страны, так и туристических регионах нет никакой опасности для местных и зарубежных граждан". 

    Наряду с этим дипломат подчеркнул о незначительном сокращении числа приезжающих в Турцию туристов.    

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