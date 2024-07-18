Посол Китая: Подписание с Азербайджаном декларации не направлено против третьих стран

Установление стратегических отношений между Китаем и Азербайджаном не направлено против третьих стран.

Установление стратегических отношений между Китаем и Азербайджаном не направлено против третьих стран.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил временный поверенный в делах посольства Китая в Армении Чэнь Мин.

По его словам, подписание документа не отразится на позиции КНР по отношению к Армении.

КНР и Азербайджан в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане приняли совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

В нем говорится о том, что Баку и Пекин "согласились расширять сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, укреплять взаимодействие в международных делах, совместно защищать общие интересы двух стран, а также сообща продвигать дело регионального и глобального мира, стабильности и развития".

Кроме того, стороны выразили готовность углублять практическое сотрудничество в рамках проекта "Один Пояс и Один Путь". Китай также выразил готовность активно участвовать в строительстве Транскаспийского международного транспортного коридора (Средний коридор).