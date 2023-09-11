О нас

Посол: Казахстан заинтересован в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе

Посол: Казахстан заинтересован в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе Казахстан заинтересован в разблокировании связей и коммуникаций на Южном Кавказе.
В регионе
11 сентября 2023 г. 13:18
Посол: Казахстан заинтересован в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе

Казахстан заинтересован в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил журналистам посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

По его словам, Азербайджан, Грузия и Армения должны прийти к плодотворному сотрудничеству: "Это важно и для нас, для стран Средней Азии. И для того, чтобы в регионе был мир".

Посол подчеркнул, что сейчас в регионе нужно строить не барьеры и преграды, а наоборот открывать максимально больше коммуникаций и путей.

"Вообще Центральная Азия не имеет выхода к мировому океану и к морям, поэтому для нас важна диверсификация всех транспортных и логистических путей. Мы работаем над развитием Среднего коридора и также работаем по направлению коридора Север-Юг, так же как и Азербайджан. Мы транспортируем, экспортируем нашу продукцию в направлении Китая, также прорабатывается маршрут в Пакистан. Для нас важны все маршруты", - сказал А. Байель.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Envoy: Kazakhstan interested in unblocking of communications in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Qazaxıstan Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır”

Самое читаемое

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
7 сентября 2023 г. 13:48
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
8 сентября 2023 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi