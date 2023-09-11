Посол: Казахстан заинтересован в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе

Казахстан заинтересован в разблокировании связей и коммуникаций на Южном Кавказе.

Казахстан заинтересован в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил журналистам посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

По его словам, Азербайджан, Грузия и Армения должны прийти к плодотворному сотрудничеству: "Это важно и для нас, для стран Средней Азии. И для того, чтобы в регионе был мир".

Посол подчеркнул, что сейчас в регионе нужно строить не барьеры и преграды, а наоборот открывать максимально больше коммуникаций и путей.

"Вообще Центральная Азия не имеет выхода к мировому океану и к морям, поэтому для нас важна диверсификация всех транспортных и логистических путей. Мы работаем над развитием Среднего коридора и также работаем по направлению коридора Север-Юг, так же как и Азербайджан. Мы транспортируем, экспортируем нашу продукцию в направлении Китая, также прорабатывается маршрут в Пакистан. Для нас важны все маршруты", - сказал А. Байель.