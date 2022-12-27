Посол Израиля вручила верительные грамоты президенту Турции

Новый посол Израиля в Анкаре Ирит Лиллиан вручила верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Новый посол Израиля в Анкаре Ирит Лиллиан вручила верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report , об этом сообщила администрация турецкого лидера в Twitter.

"Президент Турции принял сегодня в президентском комплексе верительные грамоты от нового посла Израиля Ирит Лиллиан", - говорится в сообщении. Церемония прошла за закрытыми для прессы дверями.

Лиллиан, ранее занимавшая должность временного поверенного в делах Израиля в Анкаре, стала первым после четырехлетнего перерыва послом еврейского государства в Турции. Ее назначение в октябре утвердило израильское правительство.

Тогда же был назначен посол Турции в Тель-Авиве. Дипломатическую миссию возглавил Шакир Озкан Торунлар, который в 2010-2013 гг. занимал должность генерального консула Турции в Иерусалиме.

Назначением и аккредитацией послов Анкара и Тель-Авив полностью восстановили дипломатические отношения.

В августе текущего года Эрдоган и тогдашний премьер Израиля Яир Лапид провели телефонный разговор, по итогам которого было объявлено о достижении договоренности о восстановлении дипотношений в полном объеме и возвращении послов двух государств в столицы.