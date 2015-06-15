Посол Ирана: Переговоры по открытию авиарейса Мешхед-Баку продолжаются

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Еженедельно между Тегераном и Баку осуществляются 8 авиарейсов. Если откроется рейс Мешхед-Баку, этой возможностью наряду с азербайджанскими паломниками, желающими посетить гробницу имама Рзы, могут воспользоваться также бизнесмены Ирана и Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на практической торговой конференции Ирана, Ирака, Азербайджана и Туркмении заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

По его словам, переговоры по открытию авиарейса Мешхед-Баку продолжаются.

Посол также отметил , что годовой товарооборот между двумя странами составил 500 млн. долларов: "Товарооборот между Ираном и Азербайджаном, включая туризм и мелкую торговлю, может превысить 1 млрд. долларов".