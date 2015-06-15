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    Посол Ирана: Переговоры по открытию авиарейса Мешхед-Баку продолжаются

    Товарооборот между двумя странами составил 500 млн. долларов

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Еженедельно между Тегераном и Баку осуществляются 8 авиарейсов. Если откроется рейс Мешхед-Баку, этой возможностью наряду с азербайджанскими паломниками, желающими посетить гробницу имама Рзы, могут воспользоваться также бизнесмены Ирана и Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом на практической торговой конференции Ирана, Ирака, Азербайджана и Туркмении заявил посол  Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

    По его словам, переговоры по открытию авиарейса Мешхед-Баку продолжаются.

    Посол также отметил , что годовой товарооборот между двумя странами составил 500 млн. долларов: "Товарооборот между Ираном и Азербайджаном, включая туризм и мелкую торговлю, может превысить 1 млрд. долларов". 

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