Посол Ирана резко ответил главе дипмиссии Израиля в Азербайджане

Посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави резко отреагировал на твит посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика.

Как передает Report, иранский дипломат также оставил сообщение на своей странице в Twitter.

"Для информации этого предприимчивого мальчика: Наш любимый Тебриз известен как земля первых в гордой истории Ирана. Судя по всему, первого злого сиониста тоже собираются хоронить ревностные жители Тебриза. Никогда не пересекайте нашу красную черту!", - написал посол Ирана.

Напомним, что накануне посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поделился публикацией, в которой написал: "Я так много узнаю об истории и культуре Азербайджана в Тебризе из этой замечательной книги, которую мне недавно подарили. Что вы, ребята, читаете в эти дни?". На фотографии посол читает книгу "Волшебные сказки Тебриза".