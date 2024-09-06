Посол Ирана: Определена дата встречи в формате "3+3"

Дата встречи глав МИД в формате "3+3", которая пройдет в Турции, определена.

Дата встречи глав МИД в формате "3+3", которая пройдет в Турции, определена.

Как передает Report со ссылкой на армяские СМИ, об этом заявил журналистам посол Ирана в Армении Мехди Собхани.

"Конкретные сроки есть, об этом будет объявлено по дипломатическим каналам", - сказал посол.

Напомним, что первое заседание группы "3+3" (по факту - "пятерки", поскольку Грузия все еще не участвует в работе платформы) прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей глав МИД пяти стран – Армении, России, Ирана, Азербайджана и Турции. Еще одно заседание, на этот раз с участием министров стран "пятерки", прошло в октябре 2023 года в Иране.