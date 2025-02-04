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Посол Ирана: Москва и Тегеран ведут переговоры о новых АЭС в республике

Посол Ирана: Москва и Тегеран ведут переговоры о новых АЭС в республике Россия и Иран ведут переговоры о разработке проектов и контрактов по созданию новых АЭС в исламской республике.
В регионе
4 февраля 2025 г. 13:55
Посол Ирана: Москва и Тегеран ведут переговоры о новых АЭС в республике

Россия и Иран ведут переговоры о разработке проектов и контрактов по созданию новых АЭС в исламской республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Вы знаете, что Российская Федерация строила у нас АЭС, которые вырабатывают электроэнергию в размере тысячи МВт. Еще два других блока строятся под руководством российских коллег. Могу также подтвердить, что переговоры по определению новых проектов и контрактов по созданию новых атомных электростанций продолжаются", - сказал он.

При этом посол подчеркнул, что сотрудничество России и Ирана в сфере ядерной энергетики носит исключительно мирный характер.

"Что касается нашего сотрудничества в сфере ядерной энергетики, оно хорошо развивается. Ядерное сотрудничество, которое носит чисто миролюбивый характер, между нашими странами продолжается эффективно", - добавил Джалали.

Дипломат также напомнил, что в Иране была принята резолюция о достижении выработки электроэнергии в размере 20 тыс. мегаваттов на основании АЭС.

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Версия на азербайджанском языке İran səfiri: Moskva ilə AES-lərin tikintisi barədə danışıqlar aparırıq

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