Посол Ирана: Кризис в Сирии начался в результате вмешательства западных стран

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Кризис в Сирии начался в результате вмешательства западных стран, которые спонсировали такие террористические организации, как "Аль-Каеда" для ее борьбы против легитимного правительства президента Сирии Башара Асада".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин, комментируя текущую ситуацию в Сирии.

"Правительство США же заявило о своей полной поддержке сирийской оппозиции, а Сенат США принял резолюции о снабжении их оружием", - отметил иранский посол.

По его словам, эти организации, а также Талибан были созданы Америкой, чтобы "они служили интересам Вашингтона".

В заключении дипломат заявил, что Иран верит, что любое решение должно быть проведено по воле народа: "Мы не может называть терроризм актом исламского пробуждения. Ислам выступает против убийства тысяч человек. Мы не можем оправдать убийства, совершенные якобы во имя Ислама".