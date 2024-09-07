О нас

Посол Ирана допустил подписание всеобъемлющего договора с РФ на саммите БРИКС

Посол Ирана допустил подписание всеобъемлющего договора с РФ на саммите БРИКС Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией может быть подписан в октябре на саммите БРИКС в Казани или позднее при отдельной встрече президентов, разработка документа завершена.
В регионе
7 сентября 2024 г. 10:05
Посол Ирана допустил подписание всеобъемлющего договора с РФ на саммите БРИКС

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией может быть подписан в октябре на саммите БРИКС в Казани или позднее при отдельной встрече президентов, разработка документа завершена.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Мы поговорили с российскими коллегами по этому вопросу. Первая идея, действительно, такая, - сказал дипломат, отвечая на вопрос, может ли договор быть подписан на саммите БРИКС в Казани. - Потому что этот саммит - масштабное мероприятие. Приглашены лидеры из многих стран. Кроме того, президент России Владимир Путин будет принимающей стороной, а у президента Ирана Масуда Пезешкиана это будет первая поездка в РФ. Также мы можем отложить подписание этого документа на отдельную встречу либо в Тегеране, либо в Москве. Этим сейчас занимаются, рассматриваются два варианта. До сих пор решение не принято. Первый вариант - подписание документа на полях саммита в Казани. Второй вариант - на отдельной встрече".

Посол также подчеркнул, что процесс разработки большого договора между странами завершен. "Мы фактически финализировали его, проходят внутригосударственные процедуры. Документ готовится к подписанию", - добавил Джалали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Iran, Russia may sign comprehensive agreement at BRICS summit

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi