Посол Ирана допустил подписание всеобъемлющего договора с РФ на саммите БРИКС

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией может быть подписан в октябре на саммите БРИКС в Казани или позднее при отдельной встрече президентов, разработка документа завершена.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией может быть подписан в октябре на саммите БРИКС в Казани или позднее при отдельной встрече президентов, разработка документа завершена.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Мы поговорили с российскими коллегами по этому вопросу. Первая идея, действительно, такая, - сказал дипломат, отвечая на вопрос, может ли договор быть подписан на саммите БРИКС в Казани. - Потому что этот саммит - масштабное мероприятие. Приглашены лидеры из многих стран. Кроме того, президент России Владимир Путин будет принимающей стороной, а у президента Ирана Масуда Пезешкиана это будет первая поездка в РФ. Также мы можем отложить подписание этого документа на отдельную встречу либо в Тегеране, либо в Москве. Этим сейчас занимаются, рассматриваются два варианта. До сих пор решение не принято. Первый вариант - подписание документа на полях саммита в Казани. Второй вариант - на отдельной встрече".

Посол также подчеркнул, что процесс разработки большого договора между странами завершен. "Мы фактически финализировали его, проходят внутригосударственные процедуры. Документ готовится к подписанию", - добавил Джалали.