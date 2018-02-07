Посол: Иран разработал ответные меры на случай разрыва ядерной сделки со стороны США

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Тегеран разработал сценарии ответа на случай "слома" Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД) со стороны США, иранская сторона уже уведомила об этом Москву.

Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил посол Ирана в России Мехди Санаи.

"Иран, конечно же, будет стараться взаимодействовать с Россией, с Китаем, а также с европейскими странами, будет стараться сохранить СВПД. Но если он будет нарушен, то, конечно же, у Ирана тоже есть свои сценарии действий… У Ирана конкретные ответные действия", - заявил М.Санаи.

По словам дипломата, Тегеран "поставил Россию в известность о своих возможных сценариях".

Посол напомнил, что СПВД является результатом диалога между Ираном и постоянными членами Совета Безопасности ООН.

"И если ставить под вопрос СВПД, это, во-первых, показывает, что, к сожалению, американцы в урегулировании тех или иных вопросов опять же следуют односторонним подходам, что, конечно же, не приносит результатов, и, во-вторых, конечно же, это нехороший опыт", - добавил М.Санаи.