Посол: Иран намерен отменить визы для туристических групп из России

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Иран, подписав недавно соглашение с Россией об упрощении визового режима, намерен заняться в скором времени отменой виз для туристических групп из России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Ирана в России Мехди Санаи.

"Безвизовый режим важен как для торговли, так и для развития туризма двух стран, - отметил дипломат. - Определенная категория граждан может получить долгосрочную иранскую визу сроком на пять лет".

"Сейчас мы ведем переговоры об отмене виз для туристических групп, - информировал Санаи. - Рассчитываем, что переговоры будут успешными".

"У России и Ирана большие перспективы в сфере двустороннего взаимодействия по всем направлениям, мы являемся стратегическими партнерами, - сказал Санаи. - У нас прекрасные возможности для развития как экономического, так и туристического сектора".

Мехди Санаи также заявил, что Иран планирует с весны увеличить количество авиарейсов в Москву.