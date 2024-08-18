Посол: Иран может сыграть конструктивную роль в сближении Турции и Сирии

Турция надеется, что Иран сыграет конструктивную роль в сближении Анкары и Дамаска.

Турция надеется, что Иран сыграет конструктивную роль в сближении Анкары и Дамаска.

Как передает Report , об этом заявил посол Турции в Иране Хиджаби Кырлангыч в интервью агентству Tasnim.

Указывая на важность нормализации отношений с Дамаском, дипломат призвал предотвратить террористическую угрозу, исходящую от из Дамаска.

По его словам, настаивание на выводе из Сирии иностранных сил, в том числе турецкой армии, создаст почву для хаоса, последующего за действиями США в арабской стране.

"Турция хорошо знает, что ряд террористических группировок в Сирии при явной помощи США трансформировались в организации. Мы привержены установлению отношений с Сирией. Турции нужно конструктивная роль Ирана в сирийском вопросе. Анкара и Тегеран играют большую роль в вопросе стабилизации региона", - подчеркнул Кырлангыч.

Он добавил, что Турция не претендует на территории других стран и стремится обеспечить свою безопасность только путем применения соответствующих подходов.