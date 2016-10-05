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    Посол Ирака в Анкаре вызван в министерство иностранных дел

    Парламент Ирака принял решение против Турции

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Посол Ирака в Анкаре Али Акбер Ибрахим аль-Алави вызван в министерство иностранных дел Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", дипломату представлена нота протеста в связи с решением, принятым парламентом Ирака 4 октября. 

    Отметим, что 4 октября парламент Ирака принял решение о недопустимости присутствия турецких военнослужащих в регионе Башыка иракской провинции Мосул. Парламент Ирака выразил протест решению Великого национального собрания Турции в связи с продлением срока нахождения турецких военнослужащих на территории страны и ратифицировал документ об этом. 

    Документ представлен в посольство Турции в Багдаде. В документе предусмотрены статьи о признании турецких военнослужащих в качестве  "оккупационной силы", о применении необходимых мер по их выведению, пересмотре торговых отношений с Турцией. 

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