Посол Ирака в Анкаре вызван в министерство иностранных дел

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Посол Ирака в Анкаре Али Акбер Ибрахим аль-Алави вызван в министерство иностранных дел Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", дипломату представлена нота протеста в связи с решением, принятым парламентом Ирака 4 октября.

Отметим, что 4 октября парламент Ирака принял решение о недопустимости присутствия турецких военнослужащих в регионе Башыка иракской провинции Мосул. Парламент Ирака выразил протест решению Великого национального собрания Турции в связи с продлением срока нахождения турецких военнослужащих на территории страны и ратифицировал документ об этом.

Документ представлен в посольство Турции в Багдаде. В документе предусмотрены статьи о признании турецких военнослужащих в качестве "оккупационной силы", о применении необходимых мер по их выведению, пересмотре торговых отношений с Турцией.