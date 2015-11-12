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    Посол Иордании в Азербайджане и по совместительству в Грузии провел встречу с Георгием Квирикашвили

    Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и возможности сотрудничества в этом направлении

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Посол Иордании в Азербайджане и по совместительству в Грузии Нассер аль Хабашнех провел встречу с министром иностранных дел Грузии Георгием Квирикашвили.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию МИД Грузии, на встрече стороны обсудили пути сотрудничества, потенциал их укрепления, подготовку к очередному раунду политических консультаций, а также вопросы региональной безопасности и возможности сотрудничества в этом направлении.

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