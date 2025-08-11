Посол Индии в Армении находится в Иджеване из-за забастовки индийских рабочих

Посол Индии в Армении Нилакши Саха Синху находится в Иджеване в связи с забастовкой индийских рабочих, которые требуют от руководства текстильного предприятия "Идж Грант Текстиль" пересмотра контракта.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил директор предприятия Мгер Мирзоян.

"На данный момент посол здесь, и мы пытаемся достичь консенсуса", - сказал Мирзоян, пообещав позже представить подробности.

Ранее в соцсетях появились кадры, где бастующие гастарбайтеры из Индии перекрыли дорогу в Иджеване в знак протеста.

Сообщается, что рабочим из Индии не выплачивают зарплату, однако позже выяснилось, что все 205 бастующих граждан из Индии официально трудоустроены, имеют действующие трехлетние контракты и задолженности по зарплатам нет. Мирзоян сообщил, что они требуют повышения зарплаты.

На текстильном предприятии также работают 170 граждан Армении.