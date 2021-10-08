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Посол: Хотим, чтобы Шушинской декларации следовали все тюркские государства

Посол: Хотим, чтобы Шушинской декларации следовали все тюркские государства "Проведение мероприятия в связи с 30-ой годовщиной независимости тюркский государств очень важно".
В регионе
8 октября 2021 г. 14:33
Посол: Хотим, чтобы Шушинской декларации следовали все тюркские государства
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"Проведение мероприятия в связи с 30-ой годовщиной независимости тюркский государств очень важно".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Это также оценка истории для определения того, на каком этапе находится реализация дорожной карты, а также обозначения предстоящих работ. Несмотря на то, что Шушинская декларация отражает турецко-азербайджанские отношения, я верю, что положения этого документа станут общей задачей тюркского сообщества. В Шушинской декларации указывается, что турецко-азербайджанские отношения должны развиваться во всех сферах. Это руководство для нас. Мы хотим, чтобы это распространялось на все тюркские государства", - сказал он.

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Версия на английском языке Turkish envoy hopes Shusha Declaration to promote ties with all Turkic states
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Şuşa Bəyannaməsinin bütün türk dövlətlərinə şamil olunmasını arzulayırıq"

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