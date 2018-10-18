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    Посол: Грузия не готова вступить в Евросоюз

    Тбилиси. 18 октября. REPORT.AZ/ "Грузия не готова вступить в Евросоюз". 

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на встрече с представителями СМИ заявил новый посол Евросоюза (ЕС) в Тбилиси Карл Хартсел. 

    По его словам, следует использовать все доступные средства, которые приблизят Грузию к ЕС: "Как вам известно, соглашение об ассоциации предусматривает приближение Грузии к стандартам Европейского Союза. Цель соглашения о свободной торговле же заключается в приближении Грузии к организации путем проведения реформ. В Брюсселе существуют разные мысли касательно расширения Европейского союза. Тем не менее, существует единое мнение, которое заключается в использовании всех имеющихся в стране средств для приближения Грузии к организации. Будущее будет зависеть от того, как Европейский союз будет развиваться в ближайшие годы".

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