Посол: Грузия не готова вступить в Евросоюз

Тбилиси. 18 октября. REPORT.AZ/ "Грузия не готова вступить в Евросоюз".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на встрече с представителями СМИ заявил новый посол Евросоюза (ЕС) в Тбилиси Карл Хартсел.

По его словам, следует использовать все доступные средства, которые приблизят Грузию к ЕС: "Как вам известно, соглашение об ассоциации предусматривает приближение Грузии к стандартам Европейского Союза. Цель соглашения о свободной торговле же заключается в приближении Грузии к организации путем проведения реформ. В Брюсселе существуют разные мысли касательно расширения Европейского союза. Тем не менее, существует единое мнение, которое заключается в использовании всех имеющихся в стране средств для приближения Грузии к организации. Будущее будет зависеть от того, как Европейский союз будет развиваться в ближайшие годы".