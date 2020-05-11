Посол Грузии в Украине вернулся в Тбилиси

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе сегодня утром вернулся из Киева в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, дипломат был помещен в карантинную зону.

Перед отъездом в Тбилиси посол провел встречу в Министерстве иностранных дел Украины. Т.Шарашенидзе довел позицию официального Тбилиси по отношению к бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

Дипломат отметил, что украинская сторона с пониманием восприняла позицию Грузии.

По словам Т.Шарашенидзе, Грузия мобилизует все усилия для дальнейшего углубления партнерских отношений с Украиной.