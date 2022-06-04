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Посол Греции в Анкаре вызван в МИД Турции

Посол Греции в Анкаре вызван в МИД Турции Посол Греции в Анкаре Христодулос Лазарис, был вызван в министерство иностранных дел Турции из-за поддержки Греции террористическим организациям, особенно ПКК, FETÖ и DHKP-C, а также в связи с демонстрацией ПКК, организованной около посольство Турции в Аф
В регионе
4 июня 2022 г. 01:31
Посол Греции в Анкаре вызван в МИД Турции

Посол Греции в Анкаре Христодулос Лазарис, был вызван в министерство иностранных дел Турции из-за поддержки Греции террористическим организациям, особенно РКК, FETÖ и DHKP-C, а также в связи с демонстрацией РКК, организованной около посольство Турции в Афинах.

Как передает местное бюро Report, согласно информации, полученной из дипломатических источников, Лазарис был вызван в министерство иностранных дел Турции, где до него доведена точка зрения и реакция Турции по этому вопросу.

Лазарису сообщили, что вышеупомянутые террористические организации легко осуществляют пропагандистскую, финансовую и вербовочную деятельность в Греции и что идентичность Греции как убежища для кругов, связанных с терроризмом, возрастает.

До посла Греции доведена информация о недопустимости организации террористическими группировками, в частности ПКК, политических актов против Турции.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstanın Ankaradakı səfiri Türkiyə XİN-ə çağırılıb

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