Посол Греции в Анкаре вызван в МИД Турции

Посол Греции в Анкаре Христодулос Лазарис, был вызван в министерство иностранных дел Турции из-за поддержки Греции террористическим организациям, особенно ПКК, FETÖ и DHKP-C, а также в связи с демонстрацией ПКК, организованной около посольство Турции в Аф

Посол Греции в Анкаре Христодулос Лазарис, был вызван в министерство иностранных дел Турции из-за поддержки Греции террористическим организациям, особенно РКК, FETÖ и DHKP-C, а также в связи с демонстрацией РКК, организованной около посольство Турции в Афинах.

Как передает местное бюро Report, согласно информации, полученной из дипломатических источников, Лазарис был вызван в министерство иностранных дел Турции, где до него доведена точка зрения и реакция Турции по этому вопросу.

Лазарису сообщили, что вышеупомянутые террористические организации легко осуществляют пропагандистскую, финансовую и вербовочную деятельность в Греции и что идентичность Греции как убежища для кругов, связанных с терроризмом, возрастает.

До посла Греции доведена информация о недопустимости организации террористическими группировками, в частности ПКК, политических актов против Турции.