Посол: Германия готова оказать поддержку в достижении мира на Южном Кавказе

Германия выражает готовность активно содействовать достижению справедливого и устойчивого мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн написал на своей странице в соцсети "Х".

"Мы приветствуем делегацию Азербайджана, возглавляемую президентом Ильхамом Алиевым, на Мюнхенской конференции по безопасности, где будут обсуждаться важные вопросы региональной безопасности и продолжающийся мирный процесс с Арменией. Германия готова оказать поддержку обеим странам в достижении справедливого и устойчивого мира", - говорится в публикации.