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Посол: Германия готова оказать поддержку в достижении мира на Южном Кавказе

Посол: Германия готова оказать поддержку в достижении мира на Южном Кавказе Германия выражает готовность активно содействовать достижению справедливого и устойчивого мира на Южном Кавказе.
В регионе
16 февраля 2024 г. 15:53
Посол: Германия готова оказать поддержку в достижении мира на Южном Кавказе

Германия выражает готовность активно содействовать достижению справедливого и устойчивого мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн написал на своей странице в соцсети "Х".

"Мы приветствуем делегацию Азербайджана, возглавляемую президентом Ильхамом Алиевым, на Мюнхенской конференции по безопасности, где будут обсуждаться важные вопросы региональной безопасности и продолжающийся мирный процесс с Арменией. Германия готова оказать поддержку обеим странам в достижении справедливого и устойчивого мира", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Almaniya Cənubi Qafqazda sülhün əldə olunmasına dəstək verməyə hazırdır
Версия на английском языке Ambassador: Germany ready to assist peace in South Caucasus

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