Посол Германии вновь вызван в МИД Турции

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Посла Германии в Анкаре Мартина Эдманна 18 сентября вновь вызвали в министерство иностранных дел Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает немецкий сайт "Spiegel Online".

По информации, в Кельне сторонникам террористической РПК в этой стране разрешили организовывать мероприятие и заниматься пропагандой, связанной с данной террористической группировкой.

МИД Турции осудило правительство Германии за предоставление разрешения и возможности проводить подобное мероприятие и выразило послу свой протест.