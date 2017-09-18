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    Посол Германии вновь вызван в МИД Турции

    МИД Турции осудило правительство Германии за предоставление возможности проводить подобное мероприятие и выразило послу свой протест

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Посла Германии в Анкаре Мартина Эдманна 18 сентября вновь вызвали в министерство иностранных дел Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает немецкий сайт "Spiegel Online".

    По информации, в Кельне сторонникам террористической РПК в этой стране разрешили организовывать мероприятие и заниматься пропагандой, связанной с данной террористической группировкой.

    МИД Турции осудило правительство Германии за предоставление разрешения и возможности проводить подобное мероприятие и выразило послу свой протест. 

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