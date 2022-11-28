Посол Германии в Тегеране вызван в МИД из-за заседания СПЧ ООН по Ирану

Посол Германии в Тегеране был вызван в МИД из-за инициативы Берлина по проведению заседания Совета по правам человека (СПЧ) ООН в связи протестами в Иране.

Посол Германии в Тегеране был вызван в МИД из-за инициативы Берлина по проведению заседания Совета по правам человека (СПЧ) ООН в связи протестами в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ISNA.

По итогам заседания была создана комиссия по установлению фактов в связи с насилием в отношении протестующих в Иране, в результате которых погибло не менее 300 человек.

Ранее сообщалось, что СПЧ ООН принял резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране.

Документ был одобрен 25 делегациями из 47, 16 государств воздержались.

Задачей миссии будет проведение независимого расследования нарушений прав человека в Иране, имеющих отношение к протестам, которые начались 16 сентября 2022 года.