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Посол Германии в Тегеране вызван в МИД из-за заседания СПЧ ООН по Ирану

Посол Германии в Тегеране вызван в МИД из-за заседания СПЧ ООН по Ирану Посол Германии в Тегеране был вызван в МИД из-за инициативы Берлина по проведению заседания Совета по правам человека (СПЧ) ООН в связи протестами в Иране.
В регионе
28 ноября 2022 г. 12:01
Посол Германии в Тегеране вызван в МИД из-за заседания СПЧ ООН по Ирану

Посол Германии в Тегеране был вызван в МИД из-за инициативы Берлина по проведению заседания Совета по правам человека (СПЧ) ООН в связи протестами в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ISNA.

По итогам заседания была создана комиссия по установлению фактов в связи с насилием в отношении протестующих в Иране, в результате которых погибло не менее 300 человек.

Ранее сообщалось, что СПЧ ООН принял резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране.

Документ был одобрен 25 делегациями из 47, 16 государств воздержались.

Задачей миссии будет проведение независимого расследования нарушений прав человека в Иране, имеющих отношение к протестам, которые начались 16 сентября 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya səfiri İran XİN-ə çağırılıb
Версия на английском языке Tehran summons German ambassador over session of UN Human Rights Council on Iran

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