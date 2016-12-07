 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Германии был вызван в МИД Турции

    Причина связана с грубым обращением немецкой полиции с вице-спикером ВНСТ и ее задержанием на протяжении нескольких часов в аэропорту

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Посол Германии в Турции Мартин Эрдманн был вызван в МИД страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, причиной послужило грубое обращение немецкой полиции с заместителем спикера Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Айшенур Бахчекапылы, паспорт которой был украден в ходе поездки в Германию, и ее задержали на протяжении нескольких часов в аэропорту.

    В связи с этим в МИД Турции послу Германии представили ноту.

    Отметим, что сумка А.Бахчекапылы была украдена в отеле в городе Кёльн. В ней были деньги, кредитная карта и паспорт.

    Вице-спикер обратилась с жалобой в полицию: "Я пошла в наше консульство и получила временный паспорт. Когда пришла в аэропорт, в прямом смысле слова столкнулась со скандалом. Полиция меня задержала и не приняла временный паспорт. Там нас держали 45 минут. Я заявила, что у меня дипломатический паспорт и попросила связаться с нашим консульством. Что бы я не говорила, они отвечали "это нас не интересует". Просто выслушали. Я сказала, что являюсь депутатом и заместителем спикера. Они только слушали и продержали меня довольно долгое время. Наконец, после долгих разбирательств нас привели к месту проверки паспортов".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi