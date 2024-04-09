Посол Франции: Мы предоставляем Армении недоступную для других стран военную технику

Франция предоставляет Армении такую военную технику, которую другие страны не могут получить.
Как передает Report со ссылкой на news.am, об этом в своем микроблоге в соцсети "Х" написал посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.
К посту посол опубликовал статью о французских радарах компании Thales, в том числе Ground Master 200, три единицы которых были переданы Армении.
Отметим, что это еще раз демонстрирует, что Франция продолжает активно вооружать Армению, способствуя милитаризации Еревана. В свою очередь это негативно сказывается на возможности достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе.