Посол Франции: Мы предоставляем Армении недоступную для других стран военную технику

Франция предоставляет Армении такую военную технику, которую другие страны не могут получить.

Франция предоставляет Армении такую военную технику, которую другие страны не могут получить.

Как передает Report со ссылкой на news.am, об этом в своем микроблоге в соцсети "Х" написал посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

К посту посол опубликовал статью о французских радарах компании Thales, в том числе Ground Master 200, три единицы которых были переданы Армении.

Отметим, что это еще раз демонстрирует, что Франция продолжает активно вооружать Армению, способствуя милитаризации Еревана. В свою очередь это негативно сказывается на возможности достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе.