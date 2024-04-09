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Посол Франции: Мы предоставляем Армении недоступную для других стран военную технику

Посол Франции: Мы предоставляем Армении недоступную для других стран военную технику Франция предоставляет Армении такую военную технику, которую другие страны не могут получить.
В регионе
9 апреля 2024 г. 12:22
Посол Франции: Мы предоставляем Армении недоступную для других стран военную технику

Франция предоставляет Армении такую военную технику, которую другие страны не могут получить.

Как передает Report со ссылкой на news.am, об этом в своем микроблоге в соцсети "Х" написал посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

К посту посол опубликовал статью о французских радарах компании Thales, в том числе Ground Master 200, три единицы которых были переданы Армении.

Отметим, что это еще раз демонстрирует, что Франция продолжает активно вооружать Армению, способствуя милитаризации Еревана. В свою очередь это негативно сказывается на возможности достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri: Ermənistana başqa ölkələr üçün əlçatmaz olan hərbi texnika tədarük edirik
Версия на английском языке Envoy: France providing Armenia with military gear everyone’s desperate to get

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