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Посол Евросоюза: Грузия передала ЕК план действий по выполнению новых условий

Посол Евросоюза: Грузия передала ЕК план действий по выполнению новых условий Власти Грузии уже передали Еврокомиссии (ЕК) подготовленный правительством план действий по выполнению новых условий для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В регионе
28 ноября 2023 г. 15:42
Посол Евросоюза: Грузия передала ЕК план действий по выполнению новых условий

Власти Грузии уже передали Еврокомиссии (ЕК) подготовленный правительством план действий по выполнению новых условий для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

План действий по выполнению рекомендаций ЕК утвердили на заседании комиссии по евроинтеграции, которая прошла 27 ноября под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. В документе расписаны конкретные шаги, которые должны быть реализованы в рамках рекомендаций, определены ответственные ведомства и сроки выполнения.

Посол напомнил, что ЕК 8 ноября дала положительную рекомендацию в связи с предоставлением Грузии статуса кандидата. Теперь, по словам Герчинского, решение рассмотрят 27 стран Евросоюза и примут решение 14-15 декабря.

"Я очень рад, что этот обмен происходит для того, чтобы не терять времени даром и убедиться, что реформы идут в правильном направлении, чтобы после получения статуса кандидата в декабре Грузия как можно скорее предприняла следующие шаги и догнала Украину и Молдову", – отметил посол.

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