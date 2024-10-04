Посол: Евросоюз приостановил контакты с руководством Грузии

Европейский союз принял решение приостановить встречи на высоком уровне с руководством Грузии из-за его недружественного отношения.

Европейский союз принял решение приостановить встречи на высоком уровне с руководством Грузии из-за его недружественного отношения.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

"В июне текущего года, несколько месяцев назад, у нас состоялась дискуссия со странами - членами [ЕС] о том, каковым будет наш подход в отношении руководства Грузии, которое, как мы считаем, отличается недружественным отношением к ЕС, как нам преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив и пропаганду, конспиративные теории. И мы решили, что у нас не будет никаких встреч на высоком уровне с действующим руководством Грузии", - сказал он.